طائرة الكارثتين تعود من جديد بعد 16 شهرًا إيقاف

واشنطن (صدى):
يجري طيارون وأطقم اختبار من إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة وشركة بوينغ، غدًا الاثنين، حملة تستمر 3 أيام لاختبار الطائرة "737 ماكس" بعد 16 شهرا من منع تشغيلها، منذ مارس 2019، بعد مقتل 346 شخصا في سقوط طائرتين في إثيوبيا وإندونيسيا.
وأوضحت تقارير صحافية، أن طاقم الاختبار سينطلق بعد اجتماع توجيهي يستمر عدة ساعات، بطائرة "737 ماكس 7" مزودة بأجهزة الاختبار من مهبط "بوينغ" قرب سياتل؛ حيث سينفذ سيناريوهات مرسومة مسبقا أثناء التحليق مثل الدوران بزاوية حادة والقيام بعدة مناورات أكثر صعوبة، في مسار يتركز في الأساس فوق ولاية واشنطن.
وأشارت إلى إن خطة الاختبار التي تنفذ على 3 أيام قد تشمل الهبوط ثم الإقلاع مباشرة عقب ملامسة العجلات للأرض، مع تعديل خطة الطيران وتوقيتاتها وفقا لحالة الطقس وعوامل أخرى.