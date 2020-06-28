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طائرة الكارثتين تعود من جديد بعد 16 شهرًا إيقاف

Time منذ ساعة
Views 1348
طائرة الكارثتين تعود من جديد بعد 16 شهرًا إيقاف

واشنطن (صدى):
يجري طيارون وأطقم اختبار من إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة وشركة بوينغ، غدًا الاثنين، حملة تستمر 3 أيام لاختبار الطائرة "737 ماكس" بعد 16 شهرا من منع تشغيلها، منذ مارس 2019، بعد مقتل 346 شخصا في سقوط طائرتين في إثيوبيا وإندونيسيا.

وأوضحت تقارير صحافية، أن طاقم الاختبار سينطلق بعد اجتماع توجيهي يستمر عدة ساعات، بطائرة "737 ماكس 7" مزودة بأجهزة الاختبار من مهبط "بوينغ" قرب سياتل؛ حيث سينفذ سيناريوهات مرسومة مسبقا أثناء التحليق مثل الدوران بزاوية حادة والقيام بعدة مناورات أكثر صعوبة، في مسار يتركز في الأساس فوق ولاية واشنطن.

وأشارت إلى إن خطة الاختبار التي تنفذ على 3 أيام قد تشمل‭ ‬الهبوط ثم الإقلاع مباشرة عقب ملامسة العجلات للأرض، مع تعديل خطة الطيران وتوقيتاتها وفقا لحالة الطقس وعوامل أخرى.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
المقطع ناقص،لأن فيه إستعراض شو ..

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