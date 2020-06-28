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بالفيديو.. شروط التبرع بالدم لضمان عدم العدوى في مستشفيات المملكة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1242
بالفيديو.. شروط التبرع بالدم لضمان عدم العدوى في مستشفيات المملكة

الرياض (صدى):
كشفت الدكتورة عفراء الدايل مديرة المختبر وبنك الدم في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الشروط اللازمة في متبرع الدم ومتى يكون دم الإنسان غير قابل للتبرع .

وأكدت أنه يجب أن يكون المتبرع بدمه شخص بالغ ولا يقل وزنه عن 50 كجم ، كما يجب أن يكون في وضع صحي آمن ومستقر في يوم التبرع والأيام التي تسبقه ، وفقاً لـ الإخبارية " .

وأشارت إلى أنه يمكن تبرع أصحاب الأمراض المزمنة بالدم مادام وضعهم يسمح بذلك ولن يؤثر التبرع بالدم على حالتهم الصحية .

وأضافت ان الشئ الذي يؤثر على التبرع هو إذا كان المتبرع يسوي حجامة في اماكن غير مرخصة مما يعرضه للإلتهابات والإصابة بالإلتهاب الكبدي الوبائي أو أي التهابات فيروسية أخرى ولذا يُمنع من التبرع ، وكذلك يُمنع التبرع ممن يعاني مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز " .

كما أكدت على التأكد من سلامة المتبرعين من الملاريا لأنها تنتقل بالدم وغيرها من الأسئلة الطبية اللازمة للتأكد من سلامة المتبرعين .

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
ايه هي صادقة ..الزاد لما يكون مكشوف كل يناظر له..و..
اللهو البرئ
الصايعين ..هذا مكانهم حتى انهم دايم يحجزون الخط للعابرين..
illuminati
مخالف للرد
نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

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