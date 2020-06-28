الأهلي يتجه لإلغاء فكرة إقامة معسكر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن إدارة النادي الأهلي تتجه إلى إلغاء فكرة إقامة معسكر إعدادي خارج مدينة جدة، بعد أن كان هناك اتجاه لإقامة معسكر إعدادي مطلع شهر يوليو المقبل، في أحد المصايف لمدة أسبوعين.
وأوضحت التقارير، أنه في حال اتخاذ القرار بشكل نهائي، سيكتفي الفريق بإجراء تدريباته اليومية على ملعب الأمير محمد الفيصل بمقر النادي خلال الأيام المقبلة، وحتى استئناف المنافسات بمواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وينتظر الأهلي خلال اليومين المقبلين، جهازه الفني بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش ومحترفيه الأجانب، عبر طائرة خاصة تكفل بها الشريك الاستراتيجي للنادي «الخطوط السعودية».
ومن المتوقع أن تفرض إدارة النادي برئاسة عبد الإله مؤمنة فحصاً طبياً دقيقاً على المدرب وجهازه المساعد واللاعبين ألفيس ستاريش وزميله ماركو مارين، بالإضافة إلى إجراء المسحة الطبية، وسط مخاوف عقب الكشف عن تسجيل عدد من الإصابات بين منسوبي نادي النجم الأحمر الصربي، الذي شارك فلادان في الاحتفالات التي أقامها مؤخراً.