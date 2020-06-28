نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

ارتفاع قياسي في درجة الحرارة بمشعر عرفات على مستوى العالم

Time منذ 44 دقيقة
Views 1356
ارتفاع قياسي في درجة الحرارة بمشعر عرفات على مستوى العالم

الرياض (صدى):
ارتفعت درجة الحرارة امس السبت في منطقة مكة المكرمة لـ 47 درجة مئوية ، ليسجل مشعر عرفات ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم امس والتي بلغت 47.2 درجة مئوية .

وكشف الدكتور عبد الله المسند خبير الأرصاد الجوية أن مدينة برج باجي مختار كانت الأعلى على مستوى العالم امس بواقع 47.6درجة ، بينما جاءت مدينة العميدية الإيرانية بعد مشعر عرفات من حيث الحرارة بواقع 47 درجة .

وشهدت بعض محافظات بالمملكة ارتفاع في درجة الحرارة امس ، حيث سجلت الأحساء 47 درجة ، ووادي الدواسر 45 دررجة ، بينما كانت الحرارة اقل في الباحة وأبها وخميس مشيط حيث لم تتجاوز 32 درجة مئوية .

Time واتساب

أحدث التعليقات

اللهو البرئ
ايه هي صادقة ..الزاد لما يكون مكشوف كل يناظر له..و..
اللهو البرئ
الصايعين ..هذا مكانهم حتى انهم دايم يحجزون الخط للعابرين..
illuminati
مخالف للرد
نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

أخر الأخبار

وزارة العدل تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي
وزارة العدل تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي
Time منذ 52 ثانية Views 1024
انتحار رجل بعدما قتل أطفاله الثلاثة
انتحار رجل بعدما قتل أطفاله الثلاثة
Time منذ 54 ثانية Views 11
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروع بجازان
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروع بجازان
Time منذ دقيقتين Views 1072
بالفيديو.. شروط التبرع بالدم لضمان عدم العدوى في مستشفيات المملكة
بالفيديو.. شروط التبرع بالدم لضمان عدم العدوى في مستشفيات المملكة
Time منذ 27 دقيقة Views 1241
الأهلي يتجه لإلغاء فكرة إقامة معسكر
الأهلي يتجه لإلغاء فكرة إقامة معسكر
Time منذ 30 دقيقة Views 1315
بالفيديو.. مذيعة تتعرض لسطو مسلح أثناء بث مباشر على الهواء
بالفيديو.. مذيعة تتعرض لسطو مسلح أثناء بث مباشر على الهواء
Time منذ 31 دقيقة Views 146
بالفيديو.. ولادة طفلة بدون أطرافها الأربعة
بالفيديو.. ولادة طفلة بدون أطرافها الأربعة
Time منذ 43 دقيقة Views 160
ارتفاع قياسي في درجة الحرارة بمشعر عرفات على مستوى العالم
ارتفاع قياسي في درجة الحرارة بمشعر عرفات على مستوى العالم
Time منذ 44 دقيقة Views 1356
وفاة مسن وزوجته في يوم واحد بالفيروس بجازان
وفاة مسن وزوجته في يوم واحد بالفيروس بجازان
Time منذ 46 دقيقة Views 1325
20 وظيفة نسائية شاغرة لدي «أديل» للطيران
20 وظيفة نسائية شاغرة لدي «أديل» للطيران
Time منذ 46 دقيقة Views 1267