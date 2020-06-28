نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مواقع عيادات «تطمن» في مناطق المملكة لمن تظهر عليه اعراض كورونا

Time منذ 56 دقيقة
Views 1348
مواقع عيادات «تطمن» في مناطق المملكة لمن تظهر عليه اعراض كورونا

الرياض (صدى):
كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة اليوم الأحد مواقع عيادات "تطمن " في مناطق المملكة والمخصصة من وزارة الصحة لكل من تظهر عليه اعراض كورونا .

وأكدت " صحة المدينة " ان العيادات تعمل على مدار الساعة طوال ايام الأسبوع وبدون الحاجة إلى حجز ، لكل من تظهر عليه اعراض كإرتفاع الحرارة او السعال او ضيق التنفس ، ويمكن معرفة مواقعها في مناطق المملكة عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .

كما يمكن زيارة عيادات تأكد لمن لم تظهر عليه اعراض " كورونا " ويريد التأكد من خلال الحجز في أي من العيادات المنتشرة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

اللهو البرئ
ايه هي صادقة ..الزاد لما يكون مكشوف كل يناظر له..و..
اللهو البرئ
الصايعين ..هذا مكانهم حتى انهم دايم يحجزون الخط للعابرين..
illuminati
مخالف للرد
نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

أخر الأخبار

وزارة العدل تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي
وزارة العدل تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي
Time منذ 36 ثانية Views 1015
انتحار رجل بعدما قتل أطفاله الثلاثة
انتحار رجل بعدما قتل أطفاله الثلاثة
Time منذ 38 ثانية Views 7
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروع بجازان
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروع بجازان
Time منذ دقيقتين Views 1061
بالفيديو.. شروط التبرع بالدم لضمان عدم العدوى في مستشفيات المملكة
بالفيديو.. شروط التبرع بالدم لضمان عدم العدوى في مستشفيات المملكة
Time منذ 27 دقيقة Views 1241
الأهلي يتجه لإلغاء فكرة إقامة معسكر
الأهلي يتجه لإلغاء فكرة إقامة معسكر
Time منذ 30 دقيقة Views 1310
بالفيديو.. مذيعة تتعرض لسطو مسلح أثناء بث مباشر على الهواء
بالفيديو.. مذيعة تتعرض لسطو مسلح أثناء بث مباشر على الهواء
Time منذ 30 دقيقة Views 146
بالفيديو.. ولادة طفلة بدون أطرافها الأربعة
بالفيديو.. ولادة طفلة بدون أطرافها الأربعة
Time منذ 42 دقيقة Views 160
ارتفاع قياسي في درجة الحرارة بمشعر عرفات على مستوى العالم
ارتفاع قياسي في درجة الحرارة بمشعر عرفات على مستوى العالم
Time منذ 44 دقيقة Views 1352
وفاة مسن وزوجته في يوم واحد بالفيروس بجازان
وفاة مسن وزوجته في يوم واحد بالفيروس بجازان
Time منذ 45 دقيقة Views 1323
20 وظيفة نسائية شاغرة لدي «أديل» للطيران
20 وظيفة نسائية شاغرة لدي «أديل» للطيران
Time منذ 46 دقيقة Views 1263