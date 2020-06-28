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وظائف شاغرة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

Time منذ ساعة
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وظائف شاغرة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

فاطمة المالكي (صدى):
كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، اليوم الأحد، عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس، للعمل بالمركز بمدينة الرياض، مشترطًا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير المشاريع: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من خبرة، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في في إدارة المشاريع التربوية، مهارات ممتازة في الكتابة والتحدث والتواصل باللغتين العربية والإنجليزية، شهادة مهنية في إدارة المشاريع (PMP)، خبرة سابقة في تنسيق تطوير تدريب التعلم الإلكتروني.

وأضاف المركز أنه يحتاج إلى: مدير المنتجات: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من خبرة، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة المنتجات في بيئة تعليمية، امتلاك مهارات تحليلية ممتازة، واستخدامها لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتقييم النتائج.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مدير تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من خبرة، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال تطوير الأعمال إدارة المنتجات، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في قيادة أنشطة تطوير الأعمال بما في ذلك تقديم القيادة لجميع المستويات داخليًا وللمنظمات الخارجية، مهارات ممتازة في الكتابة والتحدث والتواصل باللغتين العربية والإنجليزية.

ويرغب المركز في توظيف مساعد الابتكار: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من خبرة، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في الابتكار، أو التفكير التصميمي، أو تصميم تجربة المستخدم، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في تخطيط وإجراء وتوصيل النتائج من أبحاث المستخدمين (النوعية والكمية).

وأشار إلى أن التقديم يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة:

- مدير المشاريع من هنــــــــــا .

- مدير المنتجات من هنــــــــــا .

- مدير تطوير الأعمال من هنــــــــــا .

- مساعد الابتكار من هنـــــــــا .

- مدير التخطيط والتحليل المالي من هنـــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
ايه هي صادقة ..الزاد لما يكون مكشوف كل يناظر له..و..
اللهو البرئ
الصايعين ..هذا مكانهم حتى انهم دايم يحجزون الخط للعابرين..
illuminati
مخالف للرد
نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

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