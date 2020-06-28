نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الفيروس يحرم كاريلو من تحقيق رغبته

Time منذ ساعة
Views 1377
الفيروس يحرم كاريلو من تحقيق رغبته

نواف السالم (صدى):
أكد النجم البيروفي أندريه كاريلو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأحد، أنه يرغب في العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الزعيم، رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان كاريلو قد أصيب بالفيروس قبل 10 أيام، بعدما جاءت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها إيجابية رغم عدم ظهور أي أعراض عليه، لكنه حاليًّا بحالة صحية جيدة ويمكنه المشاركة في التدريبات بعد أيام قليلة عقب إجراء فحوصات جديدة.

ونشر اللاعب البيروفي، مقطع فيديو خاص بعودة الهلال إلى التدريبات واستعدادات النادي لاستئنافها، عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»؛ معلقاً: " غدًا نعود.. الهلال " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

اللهو البرئ
ايه هي صادقة ..الزاد لما يكون مكشوف كل يناظر له..و..
اللهو البرئ
الصايعين ..هذا مكانهم حتى انهم دايم يحجزون الخط للعابرين..
illuminati
مخالف للرد
نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

أخر الأخبار

وزارة العدل تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي
وزارة العدل تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي
Time منذ 9 ثواني Views 999
انتحار رجل بعدما قتل أطفاله الثلاثة
انتحار رجل بعدما قتل أطفاله الثلاثة
Time منذ 11 ثانية Views 0
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروع بجازان
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروع بجازان
Time منذ دقيقة Views 1044
بالفيديو.. شروط التبرع بالدم لضمان عدم العدوى في مستشفيات المملكة
بالفيديو.. شروط التبرع بالدم لضمان عدم العدوى في مستشفيات المملكة
Time منذ 26 دقيقة Views 1241
الأهلي يتجه لإلغاء فكرة إقامة معسكر
الأهلي يتجه لإلغاء فكرة إقامة معسكر
Time منذ 29 دقيقة Views 1310
بالفيديو.. مذيعة تتعرض لسطو مسلح أثناء بث مباشر على الهواء
بالفيديو.. مذيعة تتعرض لسطو مسلح أثناء بث مباشر على الهواء
Time منذ 30 دقيقة Views 146
بالفيديو.. ولادة طفلة بدون أطرافها الأربعة
بالفيديو.. ولادة طفلة بدون أطرافها الأربعة
Time منذ 42 دقيقة Views 160
ارتفاع قياسي في درجة الحرارة بمشعر عرفات على مستوى العالم
ارتفاع قياسي في درجة الحرارة بمشعر عرفات على مستوى العالم
Time منذ 44 دقيقة Views 1352
وفاة مسن وزوجته في يوم واحد بالفيروس بجازان
وفاة مسن وزوجته في يوم واحد بالفيروس بجازان
Time منذ 45 دقيقة Views 1323
20 وظيفة نسائية شاغرة لدي «أديل» للطيران
20 وظيفة نسائية شاغرة لدي «أديل» للطيران
Time منذ 45 دقيقة Views 1259