الفيروس يحرم كاريلو من تحقيق رغبته

نواف السالم (صدى):
أكد النجم البيروفي أندريه كاريلو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأحد، أنه يرغب في العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الزعيم، رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان كاريلو قد أصيب بالفيروس قبل 10 أيام، بعدما جاءت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها إيجابية رغم عدم ظهور أي أعراض عليه، لكنه حاليًّا بحالة صحية جيدة ويمكنه المشاركة في التدريبات بعد أيام قليلة عقب إجراء فحوصات جديدة.
ونشر اللاعب البيروفي، مقطع فيديو خاص بعودة الهلال إلى التدريبات واستعدادات النادي لاستئنافها، عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»؛ معلقاً: " غدًا نعود.. الهلال " .