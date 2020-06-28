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شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية: قيادة المملكة منذ عهد المؤسس تعمل لنشر الإسلام

Time منذ 7 دقائق
Views 1143
شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية: قيادة المملكة منذ عهد المؤسس تعمل لنشر الإسلام

الرياض (صدى):
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الأحد، أن قيادة المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وهي تعمل على نشر الإسلام.

ونشر عبداللطيف آل الشيخ، مقطع فيديو يوثق ذلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ معلقًا: " ‏قيادة المملكة العربية السعودية منذُ عهد المؤسس الملك عبد العزيز حتى هذا اليوم وهي تعمل بجد وأمانة وصدق لنشر الإسلام" .

وأضاف أن ذلك: " كما جاء به الوحيين وبصورته المشرقة الصحيحة التي تنبض بالاعتدال والوسطية والعدل والرحمة للناس كافة وتنبذ جميع أنواع الظلم وأسباب الكراهية " .

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
ايه هي صادقة ..الزاد لما يكون مكشوف كل يناظر له..و..
اللهو البرئ
الصايعين ..هذا مكانهم حتى انهم دايم يحجزون الخط للعابرين..
illuminati
مخالف للرد
نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

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