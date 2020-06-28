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بايدن يتهم ترامب بخيانة الجيش الأمريكي

Time منذ 28 دقيقة
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بايدن يتهم ترامب بخيانة الجيش الأمريكي

واشنطن (صدى):
وجه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، إتهاما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيانة للجيش الامريكي وذلك إذا ثبت صحة مقال نشرته “نيويورك تايمز” حول الاتصالات الروسية بـ”طالبان.

وقال جو بايدن في تصريح خلال مؤتمر مع ممثلي منظمات المجتمع المدني لدول أمريكا اللاتينية، وبثته قناة “PBS”: “أعتبر ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية صدمة مرعبة. إذا انطلقنا من أن ما نشرته نيويورك تايمز صحيحا، والذي تحدثت فيه أن الاستخبارات الأمريكية قد توصلت إلى استنتاج مفاده أن الاستخبارات الروسية .. عرضت على جماعات متطرفة مكافآت لقتل العسكريين الأمريكيين”.

وتابع بايدن "إذا كان ترامب على علم بهذه المعلومات منذ شهور.. فذلك لا يمكن أن يتصوره العقل، إنها خيانة لأقدس خدمة يقوم بها جيشنا".

ويذكر بأن صحيفة “نيويورك تايمز” زعمت في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأمريكية، لم تذكر أسماءهم، أن “الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت مكافآت للمسلحين المرتبطين بطالبان، مقابل تنفيذ هجمات على الجنود الأمريكيين في أفغانستان”، وهو ما نفاه البيت الأبيض.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
ايه هي صادقة ..الزاد لما يكون مكشوف كل يناظر له..و..
اللهو البرئ
الصايعين ..هذا مكانهم حتى انهم دايم يحجزون الخط للعابرين..
illuminati
مخالف للرد
نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

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