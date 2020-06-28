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الأخبار
روحاني: هذا العام هو الأصعب لإيران
منذ 30 دقيقة
1267
طهران (صدى):
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أن هذا العام هو الأصعب لإيران بسبب الضغوط وانتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال حسن روحاني، في تصريحات له اليوم: " كل المحافظات الإيرانية معرضة لأن تكون بؤرا لكورونا " .
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أحدث التعليقات
اللهو البرئ
ايه هي صادقة ..الزاد لما يكون مكشوف كل يناظر له..و..
اللهو البرئ
الصايعين ..هذا مكانهم حتى انهم دايم يحجزون الخط للعابرين..
illuminati
مخالف للرد
نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
عادل عبدالحي حمزة
شكرا
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