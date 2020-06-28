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بالصور.. انطلاق عروض الخيل العربية بفعاليات صيف المملكة " تنفس "

Time منذ 40 دقيقة
Views 1295
بالصور.. انطلاق عروض الخيل العربية بفعاليات صيف المملكة " تنفس "

الطائف (صدى):
انطلقت مساء اليوم , فعاليات عروض الخيل العربية التي نظمها مركز الجعيد للفروسية بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف , ضمن فعاليات صيف السعودية "تنفس" بجوار منتزه الردف الوطني.

وتضمنت العروض مهارات للفرسان بالخيل العربية الأصيلة بمناسبة عودة الحياة الطبيعية تحت شعار "نعود بحذر"، حيث قدم 20 فارساً مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة أبرزت أصالة الخيل العربية،والاعتزاز بالتراث ، وكانت عامل جذب للجمهور وتشجيعاً للسياحة.

كما قدم الفرسان خلال استعراضهم مهارات التقاط المنديل من على الأرض بسرعة فائقة , وتنويم الخيل , بالإضافة إلى عروض أخرى متنوعة يتميز بها الفارس السعودي إلى جانب الاستعراض بالراية السعودية مع تحية للجمهور خلال العرض المقدم ، وفي الختام شاهد الحضور مسيرة بعنوان " شكراً أبطال الصحة والجهات العسكرية".

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
ايه هي صادقة ..الزاد لما يكون مكشوف كل يناظر له..و..
اللهو البرئ
الصايعين ..هذا مكانهم حتى انهم دايم يحجزون الخط للعابرين..
illuminati
مخالف للرد
نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

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