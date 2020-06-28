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شركة بنده للتجزئة توفر وظائف إدارية شاغرة

Time منذ 31 دقيقة
Views 1253
شركة بنده للتجزئة توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس شراكة الموردين والارتباط: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاتصالات) أو أي مجال آخر ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير، فضلًا عن رئيس إدارة الحسابات الرئيسية: درجة الماجستير في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال، أو المبيعات)، أو المجالات ذات الصلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مساعد مدير فئة مستحضرات التجميل (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)؛ بينما التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أغسطس 2020م، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــا .

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
ايه هي صادقة ..الزاد لما يكون مكشوف كل يناظر له..و..
اللهو البرئ
الصايعين ..هذا مكانهم حتى انهم دايم يحجزون الخط للعابرين..
illuminati
مخالف للرد
نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

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