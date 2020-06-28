«تداول» ترفع تعليق تداول سهمي «سامبا» والبنك الأهلي التجاري

الرياض (صدى):
أعلنت شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م رفع تعليق تداول سهمَي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الأحد بناءً على طلب البنك للتمهيد للإعلان عن حدث.
و يذكر بان البنك أعلن بتاريخ 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م الحدث، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) رفع تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من الأحد 07 / 11 / 1441هـ الموافق 28 / 06 / 2020م.
وقالت في بيان آخر: إشارةً إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م بشأن تعليق تداول البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من الخميس 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م بناءً على طلب البنك للتمهيد للإعلان عن حدث، وحيث أعلن البنك بتاريخ 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م الحدث، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج تعلن شركة السوق المالية السعودية "تداول" رفع تعليق تداول البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من الأحد 07 / 11 / 1441هـ الموافق 28 / 06 / 2020م.