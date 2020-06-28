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«تداول» ترفع تعليق تداول سهمي «سامبا» والبنك الأهلي التجاري

Time منذ ساعة
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«تداول» ترفع تعليق تداول سهمي «سامبا» والبنك الأهلي التجاري

الرياض (صدى):
أعلنت شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م رفع تعليق تداول سهمَي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الأحد بناءً على طلب البنك للتمهيد للإعلان عن حدث.

و يذكر بان البنك أعلن بتاريخ 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م الحدث، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) رفع تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من الأحد 07 / 11 / 1441هـ الموافق 28 / 06 / 2020م.

وقالت في بيان آخر: إشارةً إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م بشأن تعليق تداول البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من الخميس 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م بناءً على طلب البنك للتمهيد للإعلان عن حدث، وحيث أعلن البنك بتاريخ 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م الحدث، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج تعلن شركة السوق المالية السعودية "تداول" رفع تعليق تداول البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من الأحد 07 / 11 / 1441هـ الموافق 28 / 06 / 2020م.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
ايه هي صادقة ..الزاد لما يكون مكشوف كل يناظر له..و..
اللهو البرئ
الصايعين ..هذا مكانهم حتى انهم دايم يحجزون الخط للعابرين..
illuminati
مخالف للرد
نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

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