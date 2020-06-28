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رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
منذ ساعة
1332
نجران (صدى):
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.
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أحدث التعليقات
اللهو البرئ
ايه هي صادقة ..الزاد لما يكون مكشوف كل يناظر له..و..
اللهو البرئ
الصايعين ..هذا مكانهم حتى انهم دايم يحجزون الخط للعابرين..
illuminati
مخالف للرد
نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
عادل عبدالحي حمزة
شكرا
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