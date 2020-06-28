بالفيديو..هكذا يتم توجيه الذباب الإلكتروني القطري لاستهداف المملكة

نايف السالم (صدى):
كشف تسجيل مسرب، كيفية توجيه الذباب الإلكتروني القطري، على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستهداف المملكة، بنشر الأكاذيب والشائعات.
وكشف المقطع كيفية توزيع المهام على الذباب الإلكتروني، من خلال قروبات خاصة، كل قروب لديه أسماء معينة يتكفل بالدفاع عنها، وأسماء أخرى يتكفل بالهجوم عليها.
ومن المعروف أن الجهات التخريبية تعمل دائما من خلال إستراتيجيتها على بث الفتنة، من خلال استخدام أدواتها، والتي منها اللجان الإلكترونية التي تشوه صورة كل من لا يقف معها، وتنشر الأكاذيب، والشائعات، لخدمة أهدافها، وأجندتها الخبيثة.
وتعد قطر هي أول من استخدم أسلوب اللجان الإلكترونية عندما قام مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي التابع لقناة الجزيرة بتدريب ما يعرف بنشطاء ثورات الخراب العربي، وجماعة الإخوان لإسقاط الأنظمة في الدول العربية من خلال القيام بعمل دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشارع، وإسقاط الأنظمة العربية.