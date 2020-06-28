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آخر المستجدات بقضية الخطيب الذي شبه المرأة العاملة بـ " من تأكل بثديَيْها "

Time منذ 48 دقيقة
Views 1389
آخر المستجدات بقضية الخطيب الذي شبه المرأة العاملة بـ " من تأكل بثديَيْها "

جدة (صدى):
أسدلت المحكمة الستار على قضية إساءة خطيب مسجد للمرأة العاملة باستشهاده بمقولة " تموت الحرة ولا تأكل بثدييها ".

وصادقت محكمة الاستئناف بالدائرة الجزائية الثالثة بمحافظة جدة، على الحكم بأخذ التعهد اللازم على المتهم بعدم تكرار ما صدر منه، وعدم العودة لما بدر منه.

وكان المدعي العام بالنيابة العامة اعترض على الحكم الابتدائي، متهمًا خطيب المسجد بمخالفة الأنظمة والتعليمات، وإثارة الرأي العام والحديث في أمور محسومة ما يثير الفتنة ويؤلب الناس، واستندت النيابة في الدعوى إلى خطاب وزارة الشؤون الاسلامية تضمن أن المتهم غير مرخص له بالخطابة.

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