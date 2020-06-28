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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تأثيرا لرياح نشطة على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران ) فيما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الأوسط ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

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