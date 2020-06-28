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آل الشيخ يتنازل عن قضاياه ضد الأهلي المصري: " هذا الباب اتقفل بالضبة والمفتاح "

Time منذ ساعة
Views 1437
آل الشيخ يتنازل عن قضاياه ضد الأهلي المصري: " هذا الباب اتقفل بالضبة والمفتاح "

وكالات (صدى):
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أمس السبت، تنازله عن جميع القضايا التي رفعها على مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ: " وصلني خبر وفاة والدة أخي الأستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة " .

وتابع: " عند سيرة الموت والأحزان والآخرة وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة الذي أساء لي لوجه الله تعالى " .

وأضاف: " أطلب من الجميع إقفال هذه المواضيع تماماً وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر، وأحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من أخبار غير صحيحة، هذا الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح " .

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