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خالد الهيل يتحدث عن خائن تآمر على السعودية وتوسط له حمد بن خليفة عند بشار الأسد

Time منذ ساعتين
Views 1587
خالد الهيل يتحدث عن خائن تآمر على السعودية وتوسط له حمد بن خليفة عند بشار الأسد

ماجد القزيز (صدى):
تحدث المعارض القطري خالد الهيل، أمس السبت، عن التسريبات التي نشرها للنائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، مبارك الدويلة.

وتوعد الهيل، مبارك الدويلة ، قائلاً : " والله حتى الآن أنا ما نزلت شيء، يا مبارك حتى الآن كل ما نزلته مقطع صغير جداً لا يتعد ثوان، وما في حد من شلة الإرهابيين التي تعتمد عليهم إلا حاول يدافع عنك ".

وتابع: " أخوك في وقت الحرب، ما الذي فعله؟، لم يحارب مع أميره، وشرد لحفر الباطن في السعودية..لا يجوز أن تخطئون في حق من أواكم في يوم من الأيام " .

وكشف الهيل عن وجود بعض مشايخ القبائل، كانوا يعملون ضد المملكة رغم أنها قدمت لهم الدعم، قائلاً: " شيخ من المشايخ، توسط له حمد بن خليفة عند بشار الأسد لكي يسمح له بالدخول إلى سوريا، ونفس هذا الشخص ذهب إلى خيمة القذافي وكان يتآمر على نظام الحكم في المملكة العربية السعودية وإدخال مرتزقة " .

وأضاف: " هذا الخائن حينما بحثت عنه وهل هناك خلاف بينه وبين السعودية، وجدت أن المملكة لم تقصر معه، وسأتطرق لهذا الملف فيما بعد " .

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