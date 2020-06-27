علي القحطاني (صدى):
كشفت مجلة فوربس عن قائمة أقوى 10 شركات عائلية بالمملكة ؛ تصدرت "مجموعة العليان" القائمة، من حيث حجم الاستثمارات في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية.
وقالت المجلة إن الاقتصاد السعودي الأكبر بالمنطقة يحوي الكثير من الشركات الكبرى، سواء الحكومية أو العامة المتداولة في السوق المالية السعودية أو على صعيد الشركات العائلية .
وتلى مجموعة العليان، مجموعة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، وثالثًا جاءت مجموعة عبداللطيف جميل، وفي المرتبة الرابعة مجموعة الزامل القابضة، ثم مجموعة المهيدب.
فيما جاء في المرتبة السادسة مجموعة يوسف محمد ناغي وأولاده، وسابعًا مجموعة النهلة، وثامنًا إبراهيم الجفالي وإخوانه، وتاسعًا مجموعة سدكو القابضة، وفي المرتبة العاشرة مجموعة شركة الزاهد.