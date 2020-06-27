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يوفنتوس يحل ضيفا على جنوى في الدوري الإيطالي

Time منذ 51 دقيقة
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يوفنتوس يحل ضيفا على جنوى في الدوري الإيطالي

وكالات (صدى):
يستعد جنوى لخوض مباراة قوية ضد يوفنتوس مساء يوم الثلاثاء المقبل والتي يستضيفها ملعب لويجي فيراريس.

ويأتي ذلك في إطار الجولة 29 من الدوري الإيطالي، بعد تلقيه الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام بارما بنتيجة 1-4 .

وحقق 6 مباريات فوز من أصل 27 مواجهة من الدوري حيث تمكن من هز الشباك 32 مرة و تلقى 51 هدفاًويدخل فريق يوفنتوس هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم في المباراتين السابقتين من الدوري الايطالي ضد نادي ليتشي بنتيجة (4-0) وفريق بولونيا بنتيجة (0-2).

من المتوقع أن تكون مباراة سهلة نسبياً من أجل كسب 3 نقاط.أما يوفنتوس فاز فى 9 مباريات، تعادل في 2 و خسر 3 من أصل 14 لقاء خارج ملعبه.

ووصل فارق النقاط بين الفريقين إلى 44 نقطة في ترتيب جدول الدوري لصالح جنوى صاحب المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة ، وفي المقابل يحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد 69 نقطة

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نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
زائر
.......... .. المهم وشخبار الضغط ههههههههههه
سعد علي
دائمًا تختفي التعليقات ........
عادل عبدالحي حمزة
شكرا
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

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