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STC تعلن خصم 50% من المديونيات القديمة لعملائها

Time منذ ساعة
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STC تعلن خصم 50% من المديونيات القديمة لعملائها

الرياض (صدى):
أعلنت شركة STC عن مبادرة لتيسير دفع مديونيات الفواتير القديمة وتشمل تقديم خصومات على قيمة الفواتير بنسبة تصل إلى 50%.

وقالت الشركة إنها خصصت فريقًا للتواصل مع العملاء، ومعالجة المديونيات للعملاء المتعثرين، وأنشأت لأجل ذلك وحدة خاصة للتواصل والمعالجة، هدفها التواصل السريع مع العملاء، وتعزيز تجربتهم بما يضمن تسهيل عملية تسديد مستحقاتهم السابقة على الشركة.

وأضافت الشركة أن المديونيات القديمة يُقصد بها تلك الفواتير التي صدرت منذ عام 2017م فما قبل، ولم يستطع العميل سدادها.

وتأتي هذه المبادرة لتخفيض المديونيات كمبادرة مجتمعية للشركة التي درجت على تلمس حاجات العميل بشكل دوري، وخصوصًا مع بداية جائحة كورونا المستجد؛ إذ أطلقت الشركة العديد من المبادرات والخصومات على الكثير من خدماتها المقدمة للأفراد ولقطاع الأعمال. .

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