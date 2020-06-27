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هجوم إخواني على "هادي" بسبب مطالبته بتنفيذ اتفاق الرياض

Time منذ ساعة
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هجوم إخواني على "هادي" بسبب مطالبته بتنفيذ اتفاق الرياض

فهمي محمد (صدى):
هاجم نشطاء محسوبون على حزب التجمع اليمني للإصلاح في اليمن الرئيس عبدربه منصور هادي بعد حديثه عن ضرورة العودة لتنفيذ اتفاق الرياض.

وكان الرئيس هادي قد دعا من سماهم ابناءه في المجلس الانتقال الجنوبي إلى استغلال الجهود المخلصة والكبيرة لأشقائنا في المملكة التي تبذلها للعودة إلى مسار تنفيذ اتففاق الرياض.

كما قال الناشط كمال البعداني هي نفس الأسطوانة بعد كل نثرة أو سقوط مدينة منذ صعوده إلى الحكم وحتى اليوم، ولن يتغير شيء على الأرض. وستكون هي نفسها بعد سقوط حضرموت“.

وتصاعدت حدة التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد تمكن قوات الانتقالي الجنوبي، من السيطرة على مدينة حديبو، مركز محافظة أرخبيل سقطرى، مطلع الأسبوع الماضي.

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نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
زائر
.......... .. المهم وشخبار الضغط ههههههههههه
سعد علي
دائمًا تختفي التعليقات ........
عادل عبدالحي حمزة
شكرا
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

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