احتجاز شقيقين في منطقة وعرة في جبل بين المدينة وينبع 22 ساعة

ينبع (صدى):
تمكَّن رجال الدفاع المدني، بمشاركة فريقَيْ ساعد التطوعي وهايكنق المدينة، من انتشال شابَّيْن، احتُجزا بمكان وعر بأحد الجبال على طريق المدينة-ينبع بعد 22 ساعة من احتجازهما.
وباشرت فرق الدفاع المدني وفريق ساعد التطوي بلاغًا عن سقوط شاب من ارتفاع 25 مترًا عند الساعة التاسعة صباحًا .
ونزلوا للمحتجز عن طريق الحبال، وجرى انتشاله بالنقالة عند الساعة الثانية والنصف صباحًا، ثم استخراج أخيه الذي كان برفقته منذ سقوطه.
وتم نقله بإحدى المركبات الخاصة بجمعية ساعد، وتسليمه للهلال الأحمر في قرية الجفر عند الساعة السابعة والربع، الذي قام بدوره بنقله لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.