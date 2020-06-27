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أشرف حكيمي يغادر دورتموند رسميا والكشف عن وجهته

Time منذ ساعة
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أشرف حكيمي يغادر دورتموند رسميا والكشف عن وجهته

وكالات (صدى):
مع نهاية منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، يوم السبت، أعلن بوروسيا دورتموند عن رحيل نجمه المغربي أشرف حكيمي عن صفوف الفريق.

وأكد المدير الرياضي في النادي، ميكايل تسورك، أن حكيمي خاض آخر مباراة له مع الفريق، بعد أن كان معارا للنادي لمدة عامين، قادما من ريال مدريد الإسباني.

وأشارت صحيفة "كيكر" الالمانية أن حكيمي (21 عاما) الذي تألق مع دورتموند هذا الموسم، سينتقل إلى إنتر ميلانو الإيطالي.

وعبّر تسورك عن أسفه لرحيل حكيمي الذي ارتفعت قيمته بشكل لافت بعد إعارته من مدريد.

وقال تسورك إن المبلغ المطلوب "ارتفع أكثر. لا يمكننا (الاحتفاظ به)".

وبحسب مواقع الانتقالات المتخصصة، ارتفعت قيمة الظهير الأيسر من 5 ملايين يورو إلى 54 مليون يورو، خلال فترة إقامته في دورتموند، وصيف الدوري الالماني.

وأصبح حكيمي لاعبا أساسيا في نادي إقليم الرور الصناعي، وسجل ثنائية مرتين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا واحدة منهما في مواجهة إنتر.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان على انتقال حكيمي للإنتر في الأيام المقبلة، حيث سيلعب مع كتيبة أنتونيو كونتي، التي تعتمد على خطة 3-5-2 المشابهة لدورتموند.

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نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
زائر
.......... .. المهم وشخبار الضغط ههههههههههه
سعد علي
دائمًا تختفي التعليقات ........
عادل عبدالحي حمزة
شكرا
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

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