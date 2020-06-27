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«السياحة» توجه رسالة هامة مع انطلاق موسم «تنفس»

Time منذ ساعة
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«السياحة» توجه رسالة هامة مع انطلاق موسم «تنفس»

الرياض (صدى):
واصلت وزارة السياحة رسائل التحذير من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا في المنشآت التابعة لها.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" :"عزيزي النزيل في حال عدم التزام منشأة الإيواء السياحي بالبروتوكولات الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي يمكنك الإبلاغ عبر رقم الهاتف السياحي 930".

وكانت الوزارة أعلنت عن إطلاق موسم صيف السعودية "تنفس" في الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020م، ليستمتع من خلالها أفراد العائلة كافة، وكذلك الأفراد والمجموعات، باكتشاف الطبيعة الساحرة، والتنوع المناخي، والعمق التاريخي، والثقافة السعودية الأصيلة في عشر وجهات سياحية، مع تطبيق أعلى درجات السلامة والآمان لمنع انتشار كورونا.

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نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
زائر
.......... .. المهم وشخبار الضغط ههههههههههه
سعد علي
دائمًا تختفي التعليقات ........
عادل عبدالحي حمزة
شكرا
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

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