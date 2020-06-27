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بالفيديو.. إطار تالف يتحول لسقاية الطيور
منذ 26 دقيقة
1300
نايف السالم (صدى):
وثق مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص باستخدام إطار تالف لديه كساقية للطيور.
واستخدم صاحب الإطار أكياس بلاستيك لتحويله كساقية، كما استعانة بقطع حجرية لتثبيته الأكياس في الإطار.
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