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بالفيديو.. إطار تالف يتحول لسقاية الطيور

Time منذ 26 دقيقة
Views 1300
بالفيديو.. إطار تالف يتحول لسقاية الطيور

نايف السالم (صدى):
وثق مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص باستخدام إطار تالف لديه كساقية للطيور.

واستخدم صاحب الإطار أكياس بلاستيك لتحويله كساقية، كما استعانة بقطع حجرية لتثبيته الأكياس في الإطار.

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