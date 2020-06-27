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سيلتا فيغو يوقف قطار برشلونة بتعادل غريب

Time منذ 31 دقيقة
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سيلتا فيغو يوقف قطار برشلونة بتعادل غريب

وكالات (صدى):
انتهت مباراة برشلونة وسيلتا فيغو، اليوم السبت، بالتعادل الإيجابي 2-2 في إطار الجولة الـ32 من الليغا.

وفرض سيلتا فيغو التعادل 2/2 على برشلونة على ملعب بالايدوس، ليمنح ريال مدريد فرصة للاقتراب من الصدارة.

وسجل لبرشلونة المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، في الدقيقة 20، مستغلًا ركلة حرة مباشرة، لعبها ليونيل ميسي، وتعادل سيلتا فيغو، بعد هدف سجله الروسي، فيدور سمولوف، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 50، عقب تمريرة من أوكاي يوكوشلو، الذي أدى عملًا رائعًا على الجهة اليمنى.

وتقدم مجددًا برشلونة بعدما سجل، لويس سواريز مجددًا، هدفا رائعا، في الدقيقة 67، مستغلًا كرة من ليونيل ميسي.

وسجل اياغو أسباس سجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 88، اكتفى الألماني مارك آندري تير شتيغن، حارس برشلونة بمشاهدتها.

ورفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة، في الصدارة، متقدمًا بنقطة عن ريال مدريد، لكن النادي الملكي سينفرد بالصدارة بفارق نقطتين عن برشلونة، حال فوزه على إسبانيول، متذيل جدول الترتيب، يوم غد الأحد.

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