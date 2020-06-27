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الخارجية تطلق خدمة المواعيد الإلكترونية لتصديق الوثائق

Time منذ ساعة
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الخارجية تطلق خدمة المواعيد الإلكترونية لتصديق الوثائق

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية، عن تدشين خدمة المواعيد الإلكترونية لتصديق الوثائق؛ لضمان تنظيم عملية استقبال المراجعين

وقالت الوزارة إن حجز المواعيد يتم عن طريق تسجيل البيانات الشخصية وتحديد عدد ونوع الوثائق المراد تصديقها، إلى جانب اختيار اليوم والوقت وسداد الرسوم وطباعة الموعد، وذلك عبر هذا الرابط.

وأضافت الوزارة تعليمات للدخول، وتشمل: الحضور قبل الموعد بـ5 دقائق، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد، وارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الجسدي، وإحضار أو إبراز نسخة من الموعد الإلكتروني، وكشف درجة الحرارة قبل الدخول.

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عادل عبدالحي حمزة
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عادل عبدالحي حمزة
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عادل عبدالحي حمزة
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عادل عبدالحي حمزة
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