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شاهد.. طفلة تتمنى المشي وتتغذى على الأنابيب تثير التعاطف

Time منذ ساعة
Views 1374
شاهد.. طفلة تتمنى المشي وتتغذى على الأنابيب تثير التعاطف

جدة (صدى):
أثارت طفلة تدعى ترف تعاطف المغردين على منصة "تويتر" بعد نشر فيديو لها وهي تتمنى المشي.

وولدت الطفلة بمشاكل صحية ، وتم تشخيص حالتها بأن لديها ضعفا في عضلات الساقين ولا تستطيع المشي بسبب التغذية التي تلقتها عن طريق الأنابيب، بالإضافة إلى معاناتها من استسقاء في الدماغ واحتاجت تركيب أنبوب لتصريف السوائل، وبسبب ظروفها الصحية حرمت من تذوق الطعام عن طريق الفم وتم تغذيتها عن طريق الأنابيب .

وتم تأجيل علاج الطفلة في مستشفى الملك فيصل بجدة بسبب جائحة كورونا ، كما تحتاج لعملية جراحية دقيقة في المريء لإصلاح عيب خلقي يمنعها من تناول الطعام بشكل طبيعي.

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