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رئيس الأهلي: دي سوزا سيعود إلى جدة بعد حل أزمة مستحقاته

Time منذ ساعة
Views 1443
رئيس الأهلي: دي سوزا سيعود إلى جدة بعد حل أزمة مستحقاته

طلال الغامدي (صدى):
قال رئيس نادي الأهلي عبدالإله دي سوزا، إن اللاعب دي سوزا من المرتقب إلى يعود لصفوف الفريق بعد حل أزمة مستحقاته المالية.

ولفت إلى أنهم نجحوا في التعامل مع اللاعب قانونيا على الرغم من الضغوطات من بعد الأندية الحارجية.

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