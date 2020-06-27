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"وقاية": استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وأخرى لخروجهم

Time منذ ساعتين
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"وقاية": استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وأخرى لخروجهم

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية»، إرشادات لحماية موظفي الأعمال المكتبية والإدارية من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»

وتضمنت إرشادات «وقاية» عدم السماح للموظفين من الفئات الأكثر خطورةً بالحضور إلى العمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل، بجانب استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين، وأخرى لخروجهم إن أمكن.

كما تضمنت ارتداء الكمامات القماشية عند دخول الموظفين وطوال فترة وجودهم في الأماكن العامة في المقر.

وشملت الإرشادات تنظيف وتطهير كافة المناطق الحيوية والأسطح والأدوات المشتركة جيدًا، وعلى نحو متكرر، وكذلك استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات، وعدم مشاركة الأقلام والأوراق والأدوات المكتبية، فضلًا عن غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، أو تطهيرها بالمعقم الكحولي لمدة 20 ثانية بشكل متكرر أثناء اليوم.

وأكدت «وقاية» على ضرورة الاعتماد على الاجتماعات الرقمية في الأماكن. وفي حال الحاجة إلى الاجتماعات الحضورية، يجب التقيد بالتباعد بين الأشخاص..

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