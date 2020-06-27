مطار باريس يعيد للأهلي بلايلي وديجانيني

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير أن إدارة النادي الأهلي، تسعى لعودة الثنائي يوسف بلايلي وديجانيني تفاريس من خلال رحلة من بلديهما في القارة الأفريقية إلى باريس ومن ثم إلى دبي أو المنامة تمهيداً لعودتهما إلى جدة
وذكرت التقارير أن إدارة نادي الأهلي تكثف جهودها لعودة جميع اللاعبين الأجانب سريعاً حتى يتسنى لهم الالتحاق بالاستعدادات التي انطلقت الأسبوع الماضي تمهيداً لاستكمال منافسات الموسم الرياضي الحالي.
ويذكر أن الأهلي تمكن من ترتيب جميع الأمور خلال الأيام الماضية لوصول المدرب الصربي فلادان وجهازه المساعد إلى جانب الثنائي ألفيس ستاريش وزميله اللاعب ماركو مارين عبر طائرة خاصة.