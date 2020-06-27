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آخر تطورات الحالة الصحية لـ "كاريلو" بعد إصابته بكورونا
منذ 36 دقيقة
1395
ماجد محمد (صدى):
استقرت الحالة الصحية للاعب نادي الهلال أندريه كاريلو، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد.
الجدير بالذكر أن الهلال أعلن أن لاعبه أصيب بفيروس كورونا قبل 10 أيام.
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