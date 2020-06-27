الاتحاد الآسيوي: سعدنا بعودة المسابقات المحلية في المملكة

نواف السالم (صدى):
أكد الماليزي داتو ويندسور الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، على سعادته باكتمال منظومة عودة المسابقات المحلية في المملكة بعد التوقف الاضطراري لفترة بسبب الجائحة.
وقال ويندسور: " سعدت كثيرا بعودة الدوري السعودي قريبا وسعدت أيضا بالتقارير الجيدة فيما يخص الدقة في عمل البروتوكول الصحي، وهذا أمر يستحق التقدير" .
وأشار الكوري الجنوبي شين مان غيل، مدير دائرة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، إلى إن الاتحاد السعودي للعبة استطاع مواجهة أزمة كورونا الطارئة ببراعة؛ مضيفًا:" عودة المدربين واللاعبين بهذه الدقة وتطبيق بروتوكول صحي رسمي ورسم خارطة زمنية لدوري مهم وكبير مثل الدوري السعودي يستحق الإشادة والتقدير " .