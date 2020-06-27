تعثر وصول ثنائي النصر وتغيير مسار وصولهم إلى الرياض

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن المغربي نور الدين أمرابط ومختار علي لاعبي فريق النصر لكرة القدم، إضافة إلى المدلك الروماني، سيصلون إلى الرياض غدا، عن طريق العاصمة الفرنسية باريس.
وكان قد تعثر وصول ثنائي النصر رفقة المدرب البرتغالي روي فيتوريا والجهاز الفني الأربعاء الماضي رغم وجودهم في لشبونة؛ فيما دخل كل من أمرابط وعلي وفيتوريا لثلاث عواصم قبل الوصول إلى الرياض.
ووصلوا إلى لشبونة صباح الأربعاء قادمين من أمستردام، ولندن، وبوخارست تباعا، وحال عدم التصريح لهم بالمغادرة من مطار لشبونة، يتغير خط سيرهم إلى أمستردام ومنها إلى باريس، تأهبا للمغادرة إلى الرياض.