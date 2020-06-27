بالفيديو.. ممثل مصري يؤكد: تعرضت للضرب على يد سيدة

القاهرة (صدى):
كشف الممثل المصري سامي مغاوري عن تعرضه للضرب على يد سيدة اثناء تواجده في أحد المراكز التجارية.
وأوضح، خلال استضافته في برنامج المساء مع قصواء المذاع على قناة TeN، أن السيدة قامت بالهجوم عليه وأخذت تنتقده، إلا أنه لم يدرك سبب ذلك في بداية الأمر.
وأضاف أن بعد لحظات أدرك أن السيدة هجمت عليه بسبب الدور الذى قام بتجسيده في مسلسل دلع بنات، مضيفا أن الدور كان لرجل شرير يقسو على زوجته.
وأضاف أن تجسيده لهذه الشخصية كان مؤثر على بعض المشاهدين، ومنهم السيدة التى قامت بضربه، مشيرًا إلى أنه سيطر على الموقف وأفهم السيدة بأن ما قدمه في المسلسل مجرد تمثيل ولا يمت للواقع بصلة.