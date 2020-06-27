نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. ممثل مصري يؤكد: تعرضت للضرب على يد سيدة

Time منذ 3 ساعات
Views 1320
Comment 13
بالفيديو.. ممثل مصري يؤكد: تعرضت للضرب على يد سيدة

القاهرة (صدى):
كشف الممثل المصري سامي مغاوري عن تعرضه للضرب على يد سيدة اثناء تواجده في أحد المراكز التجارية.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج المساء مع قصواء المذاع على قناة TeN، أن السيدة قامت بالهجوم عليه وأخذت تنتقده، إلا أنه لم يدرك سبب ذلك في بداية الأمر.

وأضاف أن بعد لحظات أدرك أن السيدة هجمت عليه بسبب الدور الذى قام بتجسيده في مسلسل دلع بنات، مضيفا أن الدور كان لرجل شرير يقسو على زوجته.

وأضاف أن تجسيده لهذه الشخصية كان مؤثر على بعض المشاهدين، ومنهم السيدة التى قامت بضربه، مشيرًا إلى أنه سيطر على الموقف وأفهم السيدة بأن ما قدمه في المسلسل مجرد تمثيل ولا يمت للواقع بصلة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
شكرا
عادل عبدالحي حمزة
شكرا
عادل عبدالحي حمزة
شكرا
عادل عبدالحي حمزة
شكرا
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

أخر الأخبار

شقيق طبيب الأطفال المتوفي بكورونا يكشف كيفية إصابته بالعدوى
شقيق طبيب الأطفال المتوفي بكورونا يكشف كيفية إصابته بالعدوى
Time منذ 7 دقائق Views 1160
بالفيديو.. الصحة تحدد 6 إجراءات للوقاية من «كورونا»: الخطورة مستمرة
بالفيديو.. الصحة تحدد 6 إجراءات للوقاية من «كورونا»: الخطورة مستمرة
Time منذ 11 دقيقة Views 1172
رئيس الأهلي: دي سوزا سيعود إلى جدة بعد حل أزمة مستحقاته
رئيس الأهلي: دي سوزا سيعود إلى جدة بعد حل أزمة مستحقاته
Time منذ 21 دقيقة Views 1256
طريقة وحشية لعقاب المتأخرين عن العمل (فيديو)
طريقة وحشية لعقاب المتأخرين عن العمل (فيديو)
Time منذ 25 دقيقة Views 282
"النمر" يحذر مرضى الضغط المزمن من تناول حبوب المغنيسيوم كعلاج
"النمر" يحذر مرضى الضغط المزمن من تناول حبوب المغنيسيوم كعلاج
Time منذ 27 دقيقة Views 1290
العدالة يبدأ مشروع تطوير ملاعبه الخارجية
العدالة يبدأ مشروع تطوير ملاعبه الخارجية
Time منذ 33 دقيقة Views 1299
بالفيديو.. حزب الإصلاح باليمن يرسل موالين للإخوان للقتال في ليبيا مع أردوغان
بالفيديو.. حزب الإصلاح باليمن يرسل موالين للإخوان للقتال في ليبيا مع أردوغان
Time منذ 37 دقيقة Views 1354
كازاريس يعلن رغبته في الانضمام لأندية في المملكة
كازاريس يعلن رغبته في الانضمام لأندية في المملكة
Time منذ 43 دقيقة Views 1333
"وقاية": استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وأخرى لخروجهم
"وقاية": استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وأخرى لخروجهم
Time منذ 46 دقيقة Views 1290
باحث سياسي: اتفاق الرياض هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن
باحث سياسي: اتفاق الرياض هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن
Time منذ 54 دقيقة Views 1338