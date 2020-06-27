بالفيديو.. قصة مؤثرة لشفاء ثاني أكبر مصابة بالفيروس في المملكة

الرياض (صدى):
كشف استشاري الباطنة والصدرية بوزارة الحرس الوطني الدكتور سامي اليامي قصة مؤثرة لشفاء مواطنة تبلغ من العمر 88 عام بعد مرورها بحالة حرجة بسبب الفيروس .
وقال "اليامي " في لقاء له على روتانا خليجية ان هذه المسنة تعد ثاني اكبر مسنة تعافت من الفيروس في المملكة ، وان العدوى انتقلت لها من خلال عائلتها .
وأضاف أنها لتعرضت لنقص الوعي ودخلت في غيبوبة ثم دخلت العناية المركزة لتدهور حالتها الصحية حتى من الله عليها بالشفاء .
وكانت المملكة قد شهت شفاء مسنة اخرى في الجبيل عمرها 102 عام بعد إصابتها بالفيروس .