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شاهد.. مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة

Time منذ 36 دقيقة
Views 1287
شاهد.. مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة

مكة المكرمة (صدى):
أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة.

وذكرت أن أول مرحلة تكون في قسم التحلية، حيث يتم ضبط درجة عذوبة الماء المستخدم في غسل الحرير، ثم تهيئة الماء المحلي لعملية صباغة الحرير.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تكون في قسم المصبغة، حيث يتم غسل الحرير في درجة حرارة عالية، ثم صباغته باللون الأسود للثوب الخارجي للكعبة، وصباغة الحرير باللون الأخضر للكسوة الداخلية والحجرة النبوية.

وأضافت أن مراحل الكسوة تتضمن أيضا طباعة الآيات القرآنية لحزام الكعبة، والتأكد من مطابقة المواصفات والمقاييس لمراحل إنتاج كسوة الكعبة.

 

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أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

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