شاهد.. الرائد يضع شرطًا لتمديد إعارة صالح الشهري للهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد صالح المرشود، نائب رئيس نادي الرائد، أمس الجمعة، على موافقة ناديه على بقاء صالح الشهري، مهاجم الفريق والمعار إلى الهلال، من خلال تمديد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي لدوري المحترفين وذلك إذا قدم الهلال عرضًا ماليًا جيدًا.
وكشف "المرشود" أن الرائد يوافق بشكل رسمي، على تمديد إعارة الشهري للهلال، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020؛ مضيفًا: " حتى الآن، لم يصلنا أي عرض من الزعيم، لشراء عقد اللاعب " .
وأوضح أنه بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي، ستتم مناقشة مستقبل الشهري، سواء بالبقاء أو الانتقال إلى الهلال أو أي فريق آخر؛ رافضًا إعطاء الأولوية إلى الهلال، في صفقة الشهري، مؤكدًا أن بيع اللاعب، سيكون للنادي الذي يقدم أفضل عرض مالي للرائد.
وقال نائب رئيس الرائد:" الكرة في ملعب الهلال، وإذا أراد الشهري، فمن المؤكد أنه سيقدم أفضل عرض للتعاقد معه، ولكن لو دخل نادٍ آخر بالتأكيد سننظر فيه، وهو لاعب مكسب لنا وهداف ومؤثر ويستحق الفريق الذي يريده، نحن في عالم الاحتراف، ولو كان اللاعب معنا هذا الموسم لرأينا وضع الرائد أفضل في جدول الترتيب " .