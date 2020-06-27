نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. الرائد يضع شرطًا لتمديد إعارة صالح الشهري للهلال

Time منذ 12 دقيقة
Views 1220
شاهد.. الرائد يضع شرطًا لتمديد إعارة صالح الشهري للهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد صالح المرشود، نائب رئيس نادي الرائد، أمس الجمعة، على موافقة ناديه على بقاء صالح الشهري، مهاجم الفريق والمعار إلى الهلال، من خلال تمديد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي لدوري المحترفين وذلك إذا قدم الهلال عرضًا ماليًا جيدًا.

وكشف "المرشود" أن الرائد يوافق بشكل رسمي، على تمديد إعارة الشهري للهلال، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020؛ مضيفًا: " حتى الآن، لم يصلنا أي عرض من الزعيم، لشراء عقد اللاعب " .

وأوضح أنه بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي، ستتم مناقشة مستقبل الشهري، سواء بالبقاء أو الانتقال إلى الهلال أو أي فريق آخر؛ رافضًا إعطاء الأولوية إلى الهلال، في صفقة الشهري، مؤكدًا أن بيع اللاعب، سيكون للنادي الذي يقدم أفضل عرض مالي للرائد.

وقال نائب رئيس الرائد:" الكرة في ملعب الهلال، وإذا أراد الشهري، فمن المؤكد أنه سيقدم أفضل عرض للتعاقد معه، ولكن لو دخل نادٍ آخر بالتأكيد سننظر فيه، وهو لاعب مكسب لنا وهداف ومؤثر ويستحق الفريق الذي يريده، نحن في عالم الاحتراف، ولو كان اللاعب معنا هذا الموسم لرأينا وضع الرائد أفضل في جدول الترتيب " .

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

أخر الأخبار

بالفيديو.. العراقي عامر زايد في حالة حرجة بعد إصابته بكورونا
بالفيديو.. العراقي عامر زايد في حالة حرجة بعد إصابته بكورونا
Time منذ 4 دقائق Views 1095
بالصور.. مقاهي جدة تُطبق الاجراءات الاحترازية
بالصور.. مقاهي جدة تُطبق الاجراءات الاحترازية
Time منذ 5 دقائق Views 1082
شاهد.. الرائد يضع شرطًا لتمديد إعارة صالح الشهري للهلال
شاهد.. الرائد يضع شرطًا لتمديد إعارة صالح الشهري للهلال
Time منذ 12 دقيقة Views 1220
اسهل طريقة للتخلص من إدمان التدخين والطعام بدون معاناه
اسهل طريقة للتخلص من إدمان التدخين والطعام بدون معاناه
Time منذ 13 دقيقة Views 1087
العثيمين: جماعة الإخوان لها علاقة بالنازية وخطرهم أكبر من داعش
العثيمين: جماعة الإخوان لها علاقة بالنازية وخطرهم أكبر من داعش
Time منذ 19 دقيقة Views 1279
غضب بالأمم المتحدة بعد فيديو جنسي بسيارة تابعة لها بإسرائيل
غضب بالأمم المتحدة بعد فيديو جنسي بسيارة تابعة لها بإسرائيل
Time منذ 21 دقيقة Views 1266
بالصور.. الملك سعود يؤم المصلين في مسجد بالهند
بالصور.. الملك سعود يؤم المصلين في مسجد بالهند
Time منذ 22 دقيقة Views 1289
ضاحي خلفان: والله لا اختلف مع قطر إلا في شئ واحد
ضاحي خلفان: والله لا اختلف مع قطر إلا في شئ واحد
Time منذ 33 دقيقة Views 1366
"حماية المستهلك" توجه نصائح هامة للإستخدام الآمن لصبغة الشعر
"حماية المستهلك" توجه نصائح هامة للإستخدام الآمن لصبغة الشعر
Time منذ 44 دقيقة Views 1132
شاهد.. مسجد النوري الكبير يشهد رفع الأذان لأول مرة منذ اعتداء داعش عليه
شاهد.. مسجد النوري الكبير يشهد رفع الأذان لأول مرة منذ اعتداء داعش عليه
Time منذ 48 دقيقة Views 1318