غضب بالأمم المتحدة بعد فيديو جنسي بسيارة تابعة لها بإسرائيل

وكالات (صدى):
فتحت الأمم المتحدة، التحقيق في مقطع فيديو تبدو فيه سيارة تابعة لها وهي تمر مساءً في شارع بتل أبيب، وفي مقعدها الخلفي رجل وامرأة بوضع حميم.
وظهرت المرأة بملابس حمراء، في سيارة تحمل شعار الأمم المتحدة، بشارع HaYarkon المزدحم دائما بالسيارات، والذي كان مقر السفارة الأمريكية قبل نقلها في 2018 إلى القدس المحتلة.
ومن جانبه، قال Stephane Dujarric المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن المنظمة " شعرت بصدمة وبانزعاج شديد مما ظهر بالفيديو، فالسلوك الظاهر فيه، مقيت ويتناقض مع كل ما نمثله ونعمل على تحقيقه في ما يتعلق بمكافحة السلوك الجنسي من قبل موظفي الأمم المتحدة " .