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غضب بالأمم المتحدة بعد فيديو جنسي بسيارة تابعة لها بإسرائيل

Time منذ 21 دقيقة
Views 1266
غضب بالأمم المتحدة بعد فيديو جنسي بسيارة تابعة لها بإسرائيل

وكالات (صدى):
فتحت الأمم المتحدة، التحقيق في مقطع فيديو تبدو فيه سيارة تابعة لها وهي تمر مساءً في شارع بتل أبيب، وفي مقعدها الخلفي رجل وامرأة بوضع حميم.

وظهرت المرأة بملابس حمراء، في سيارة تحمل شعار الأمم المتحدة، بشارع HaYarkon المزدحم دائما بالسيارات، والذي كان مقر السفارة الأمريكية قبل نقلها في 2018 إلى القدس المحتلة.

ومن جانبه، قال Stephane Dujarric المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن المنظمة " شعرت بصدمة وبانزعاج شديد مما ظهر بالفيديو، فالسلوك الظاهر فيه، مقيت ويتناقض مع كل ما نمثله ونعمل على تحقيقه في ما يتعلق بمكافحة السلوك الجنسي من قبل موظفي الأمم المتحدة " .

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أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

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