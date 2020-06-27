ضاحي خلفان: والله لا اختلف مع قطر إلا في شئ واحد

ماجد القزيز (صدى):
تحدث ضاحي خلفان نائب شرطة دبي عن اسباب خلافه مع قطر وانه لولا ذلك ما اختلف معها ابداً بإعتبارها دولة عربية خليجية .
وقال "خلفان " في حسابه على " تويتر " : والله.. اننا لا نختلف مع قطر.. الا على مبدأ خيانتها لحكام الخليج العربي…. انا اتكلم عن نفسي.
وأضاف: لا عذر لقطر ابدا.. ابدا.. ابدا .
وأكد ان سياسات قطر الرامية لهدم الأنظمة في الخليج كانت تستوجب الإعتذار من حكام قطر قائلاً : كان المفروض ان تميم يعتذر عن تصرفات من سبقوه.. ولكن للأسف.. للأسف..
وكانت المملكة والبحرين والإمارات ومصر وغيرها من الدول المقاطعة لقطر قد اعلنت في اكثر من موقف ان انتهاء الأزمة الدبلوماسية مع قطر يتوقف على تغيير سياستها التي تهدف لهدم الإستقرار في الدول العربية المحيطة والصعود على حطامها .