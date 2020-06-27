شاهد.. مسجد النوري الكبير يشهد رفع الأذان لأول مرة منذ اعتداء داعش عليه

بغداد (صدى):
صدح الأذان من جامع النوري الكبير بمدينة الموصل العراقية، أمس الجمعة، لأول مرة منذ تدميره أثناء سيطرة تنظيم داعش على المدينة عام 2017م، بحسب فيديو نشرته وزارة الثقافة وتنمية المعرفة العراقية.
وكشف الفيديو، عن لحظة رفع الأذان من الجامع التاريخي، وسط استمرار أعمال البناء وإعادة التأهيل، الذي تقوم عليه منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بدعم من دولة الإمارات.
وكانت داعش، قد سيطرت على الموصل عام 2014، وألقى زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي خطبته الشهيرة التي أعلن خلالها قبوله البيعة "خليفة للمسلمين" في أواخر يونيو من العام نفسه، لكن عناصر التنظيم دمروا الجامع عندما اقتربت القوات العراقية من الوصول إليه.
https://twitter.com/UNESCOIraq/status/1276441885540835328?s=20