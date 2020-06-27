أقوى 10 شركات عائلية عربية في الشرق الأوسط للعام الحالي

وكالات (صدى):
ذكرت مجلة فوربس، اليوم السبت، أقوى 10 شركات عائلية عربية في الشرق الأوسط لعام 2020؛ حيث تصدرت القائمة مجموعة منصور، التي لديها 3 أعضاء من العائلة ضمن قائمة فوربس لأثرياء العالم 2020.
وتعد المجموعة من أكبر موزعي مجموعة جنرال موتورز العالمية، ولديها استثمارات في شركات التكنولوجيا مثل (Spotify) و(Uber)، فيما يأتي بعدها مجموعة الفطيم لعبدالله الفطيم، رئيس مجلس الإدارة الحالي، مجموعة الفطيم في ثلاثينات القرن الماضي.
وأصبح لدى الشركة اليوم أكثر من 200 شركة في قطاعات تشمل: السيارات والخدمات المالية والعقارات، والتجزئة والصحة. كما تدير المجموعة التي يديرها ابنه عمر، توكيلات لتويوتا وهوندا ، وتصنع الجرارات في باكستان.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مجموعة العليان تشمل الأصول العقارية (50 Madison Avenue) في مدينة نيويورك، و(Knightsbridge Estate) في لندن، وفندق (Ritz) في مدريد، بالإضافة إلى الأصول المكتبية والإدارية، والأصول السكنية في الدائرة الثامنة بباريس. وكانت هثام العليان، رئيس مجلس إدارة الشركة، عضو في مجلس إدارة شركة (IBM).
وتضم القائمة مجموعة ماجد الفطيم، وبعدها مجموعة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده، ومجموعة عبداللطيف جميل، ومجموعة الغرير، وصناعات الغانم؛ ثم مجموعة الغرير، وأخيراً مجموعة الزامل القابضة.