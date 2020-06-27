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صور نادرة لطلاب معهد الأنجال من أبناء الملك عبدالعزيز والملك سعود

Time منذ ساعة
Views 1364
صور نادرة لطلاب معهد الأنجال من أبناء الملك عبدالعزيز والملك سعود

الرياض (صدى):
كشفت صورة نادرة، عن ‏طلاب معهد الأنجال معهد العاصمة، من أبناء الملك عبدالعزيز، وأبناء الملك سعود، مع أساتذتهم والذين يتقاربون في السن.

ويظهر الأمراء في الصف الأول : الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، سعد بن سعود، بدر بن سعود، ماجد بن سعود، خالد بن سعود، أحمد بن عبدالعزيز؛ بينما الصف الثاني: عبدالرحمن بن سعود، ‏ثامر بن سعود.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الأمراء: سلطان بن سعود، فيصل بن سعود، ومشعل بن سعود عام ١٩٥٥ م؛ بينما كشفت صورة أخرى عن الأمراء: أحمد بن عبدالعزيز ، عبدالرحمن بن سعود، فيصل بن سعود، عثمان الصالح.

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أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

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