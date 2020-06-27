صور نادرة لطلاب معهد الأنجال من أبناء الملك عبدالعزيز والملك سعود

الرياض (صدى):
كشفت صورة نادرة، عن طلاب معهد الأنجال معهد العاصمة، من أبناء الملك عبدالعزيز، وأبناء الملك سعود، مع أساتذتهم والذين يتقاربون في السن.
ويظهر الأمراء في الصف الأول : الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، سعد بن سعود، بدر بن سعود، ماجد بن سعود، خالد بن سعود، أحمد بن عبدالعزيز؛ بينما الصف الثاني: عبدالرحمن بن سعود، ثامر بن سعود.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الأمراء: سلطان بن سعود، فيصل بن سعود، ومشعل بن سعود عام ١٩٥٥ م؛ بينما كشفت صورة أخرى عن الأمراء: أحمد بن عبدالعزيز ، عبدالرحمن بن سعود، فيصل بن سعود، عثمان الصالح.