خسارة هائلة لفيسبوك بعد وقف شركات التعامل مع منصاته

وكالات (صدى):
خسر الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ خسر، أكثر من 7.2 مليار دولار، بعد قرار عدد من الشركات وقف تعاملها مع منصاته مثل "إنستجرام" و"تويتر" و"فيسبوك".
وجاء ذلك عقب قرار شركات "كوكا كولا"، و"يونيليفر"، و"فيريزون"، وشركات أخرى وقف نشر إعلاناتها على "فيسبوك" والمنصات التابعة له مثل "إنستجرام" و"تويتر"، حيث اتهمونها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لإزالة الرسائل والمنشورات ذات الطبيعة العنصرية والمعلومات المضللة.
وكان مارك زوكربيرغ، قد أكد يوم الجمعة الماضي، إن إدارة "فيسبوك" لا تعتزم منح أي استثناءات للرسائل التي تنشرها الشخصيات السياسية على منصة "فيسبوك".