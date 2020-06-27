بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في تربية النحل وكيف أصبح ووالده من كبار المربين بالباحة

الباحة (صدى):
كشف مواطن تجربته في تربية النحل وكيف أصبح ووالده من كبار المربين في الباحة بعد أكثر من 27 عام من الخبرة بالمجال .
وأكد المواطن أنه من هواة تربية النحل واكتسب الخبرة من والده إذ كان يعمل بالمناحل منذ 27 عام ، وبدت معه تربية النحل منذ أن كان عمري 15 عام ، وفقاً لـ "العربية "
وأضاف أن وظيفته العسكرية لمن تمنعه من هوايته التي يعمل بها في كل وقت فراغ وكل اجازة ، حتى تعلم كل شئ عن انواع العسل ومواسمه .
وقال ان تربية النحل شاقة بالفعل لكنها تستحق المجهود ، كما ان أجواء الباحة تناسب تربية النحل ، ويتم تصدير عسل نحل الباحة لدول الخليج كالبحرين والإمارات وغيرها إذ انه معروف بجودته.
ووجه المواطن شكره لسمو امير المنطقة والبنك الزراعي لدعمهما لمربين النحل ومتابعتهم للمنتجات .