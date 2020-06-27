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بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في تربية النحل وكيف أصبح ووالده من كبار المربين بالباحة

Time منذ ساعة
Views 1382
بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في تربية النحل وكيف أصبح ووالده من كبار المربين بالباحة

الباحة (صدى):
كشف مواطن تجربته في تربية النحل وكيف أصبح ووالده من كبار المربين في الباحة بعد أكثر من 27 عام من الخبرة بالمجال .

وأكد المواطن أنه من هواة تربية النحل واكتسب الخبرة من والده إذ كان يعمل بالمناحل منذ 27 عام ، وبدت معه تربية النحل منذ أن كان عمري 15 عام ، وفقاً لـ "العربية "

وأضاف أن وظيفته العسكرية لمن تمنعه من هوايته التي يعمل بها في كل وقت فراغ وكل اجازة ، حتى تعلم كل شئ عن انواع العسل ومواسمه .

وقال ان تربية النحل شاقة بالفعل لكنها تستحق المجهود ، كما ان أجواء الباحة تناسب تربية النحل ، ويتم تصدير عسل نحل الباحة لدول الخليج كالبحرين والإمارات وغيرها إذ انه معروف بجودته.

ووجه المواطن شكره لسمو امير المنطقة والبنك الزراعي لدعمهما لمربين النحل ومتابعتهم للمنتجات .

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أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

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