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إطلالة جديدة لياسمين عبدالعزيز بملابس المنزل رفقة زوجها

Time منذ 7 ساعات
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إطلالة جديدة لياسمين عبدالعزيز بملابس المنزل رفقة زوجها

القاهرة (صدى):
سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي؛ بسبب ملابسهما المنزلية التي ظهرا بها في أحدث إطلالة لهما.

وشاركت ياسمين عبد العزيز، صورة عفوية جمعتها بزوجها عبر ستوري إنستجرام؛ إذ كانت إطلالتهما طبيعية وارتديا ملابس رياضية عادية، بينما حذفت الصورة بعد تعرضها للسخرية، حيث يبدو أنها لم تعجب بردود الفعل على الصورة.

وأشار المتابعون إلى وزن ياسمين عبدالعزيز الزائد، بينما استغرب بعضهم من كون أحمد العوضي أصغر سنًا من ياسمين والذي بدا واضحًا من ملامحهما حتى أن بعضا من المتابعين قال إنها بجانبه كما لو كانت أمه، بينما دافع بعض آخر عنها مطالبا إياهما بعدم الالتفات لمن أسموهم بالمرضى.

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عادل عبدالحي حمزة
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عادل عبدالحي حمزة
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عادل عبدالحي حمزة
شكرا
عادل عبدالحي حمزة
شكرا
عادل عبدالحي حمزة
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