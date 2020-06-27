توقعات بازدياد نشاط الفيروس في الخريف

وكالات (صدى):
توقعت منظمة الصحة العالمية، أن يتراجع في الصيف ليعاود نشاطه في الخريف، كما حصل خلال سيناريو الإنفلوانزا الإسبانية.
وأوضح المدير العام المساعد للمبادرات الصحية في المنظمة العالمية، أن الملايين قد يفقدون حياتهم إذا شهدنا موجة ثانية من الإصابات، مؤكداً أن الفيروس انتشر حتى الآن مثلما توقع المسؤولون في المنظمة.
وقال الطبيب رانييري جويرا، أن الفيروس التاجي الذي أصاب حتى الآن أكثر من 9 ملايين إنسان بالإنفلونزا الإسبانية لجهة تفشيه، حيث انخفضت في الصيف، لكنها عاودت نشاطها بشدة في سبتمبر وأكتوبر، ما تسبب في وفاة 50 مليون شخص خلال الموجة الثانية.