شاهد.. اندلاع حريق في مبنى عريق بسبب احتفالات جمهور ليفربول

وكالات (صدى):
شهد أحد المباني العريقة وسط مدينة ليفربول، مساء أمس الجمعة، حريقًا محدودًا بسبب الألعاب النارية التي أطلقها أحد جماهير نادي ليفربول، خلال الاحتفالات بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب منذ 30 عامًا.
وأشعلت جماهير ليفربول ألعابًا نارية، خلال تواجدها وسط المدينة، وهو ما أدى إلى نشوب حريق في مبني تاريخي عريق، وهو "رويال ليفر" ، حيث شوهدت ألعاب نارية تصطدم بإحدى شرفاته قبل أن يندلع الحريق.
وسارعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادثة، وتمكنت من إطفاء الحريق بشكل سريع؛ فيما كان قد تجمع الآلاف من جماهير ليفربول خارج ملعب أنفيلد، للاحتفال باللقب وأصدرت شرطة منطقة مرسيسايد أمرًا، أمس الجمعة، بإنهاء التجمعات.